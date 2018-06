आज का वृश्चिक राशिफल, 04 जून 2018: वाद-विवाद से बचें, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 65 % होगा। टैरो राशिफल: मान-सम्मान मिलेगा। विश्वासघात मिल सकता है। सेहत का ख्याल रखें। नए सफर की शुरुआत होगी। आर्थिक मामलों और अवसरों में देरी होगी। बरगद के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। लव राशिफल: आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: जो आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी। सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को विशेष फल मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने व्यापार का सही विज्ञापन व विस्तार कर रहे हैं जिसके सही फायदे आपको मिल सकें। आज आपको बोनस मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन खुश रहेगा। पेट संबधी परेशानी आपको मुसीबत में डाल सकती है। अपने मूड पर काबू रखते हुए खुश रहने की कोशिश करें। आज आप वो ही करें जो करना आपको अच्छा लगता है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

First Published on June 4, 2018 3:52 am