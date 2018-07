आज का वृश्चिक राशिफल, 04 जुलाई 2018: सहकर्मियों का मिलेगा सहयोग, आर्थिक स्थिति रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: आज आपके नए कदम से जीवन बेहतर हो सकता है। घर के वातावरण में सुख-शांति बनी रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और दोस्तों से भी सहयोग मिल सकता है। किसी से आर्थिक मदद में कमी आएगी। तंदूर पर गुड़ की रोटी बनाकर किसी धर्म स्थान पर गरीब को खिलाएं। लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। खुद पर संयम रखें। वाद-विवाद से बचें। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। जो लोग दूध का काम करते हैं उनको आज अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसानों की इनकम में इजाफा होगा। फसल अधिक पैसों में बिकेगी। आपको संवाद में सावधानी रखनी होगी क्योंकि इसमें हुई एक चूक से आपकी तिजोरी पर असर पड़ सकता है। साथ ही आप अपने काम का ठीक से हिसाब-किताब रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। समय आपके अनुकूल चल रहा है। आपकी सभी परेशानी खत्म होगी। आलसपन से बचें। ध्यान रखें, की आज आप टहलने जरूर जाएं इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा।

First Published on July 4, 2018 5:02 am