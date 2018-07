आज का वृश्चिक राशिफल, 03 जुलाई 2018: आर्थिक फैसला लेने से बचें, सहयोगी से बढ़ेगा आकर्षण

दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुःखी होगा। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: अनचाहा रिश्ता खत्म होगा। कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। पुराने रिश्तों की नई शुरुआत होगी। कम्यूनिकेशन से नए अवसर मिलेंगे। माता का ख्याल रखें। आज आप इत्र का प्रयोग करें। लव राशिफल: किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं।

वित्त राशिफल: आज आप कोई आर्थिक फैसला लेने से पहले दो बार सोचें। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आर्थिक फैसला लेने से पहले की जानकार की सलाह अवश्य लें। यदि आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। इसलिए अपने अच्छे समय का इंतजार करें। अपने आर्थिक लक्ष्य को मजबूत करने के लिए आपको सही दिशा अपनाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आप किसी भी काम में ठीक से मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आज आपको आराम करने की आवश्यकता है। जरूरत के हिसाब से आप आज बाहर घूमने जाएं। इससे आपका मन हल्का होगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 3, 2018 4:32 am