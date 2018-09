आज का वृश्चिक राशिफल, 02 सितंबर 2018: काम को बोझ रहेगा अधिक, वाहन सुख मिलेगा

दैनिक राशिफल: पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुःखी होगा। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आने वाले समय को प्रबल करने वाला कार्य करेंगे। आर्थिक मदद में कमी आएगी। काम का बोझ बढ़ेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। श्री कृष्ण को अनार अर्पित करें। लव राशिफल: आज आपकी किसी रोचक और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आप आपको अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है। कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं।

वित्त राशिफल: आप आज कार या बाइक खरीद करते हैं। आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनुकूल है। आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं। जिसकी खरीददारी के लिए आज का दिन शुभ होगा। आज आप परिवार के साथ खरीददारी के लिए जाएंगे। जरुरत के हिसाब से ही चीजें खरीदें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज पानी से दूर रहें। खुद को जिम में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी। आपनी सेहत का ख्याल रखें। आज आपको अपना ध्यान रखना होगा। खुद को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 2, 2018 6:59 am