आज का वृश्चिक राशिफल, 01 जुलाई 2018: बेरोजगारों को मिल सकती है नौकरी, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: आज आपको मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। गुस्से पर काबू रखें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धन खर्च हो सकता है। संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। प्रतिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके अटके काम पूरे होंगे। आपको नौकरी मिल सकती है। मकान बनाने के योग हैं। आज के दिन पूर्ण महसूस करेंगे। जीवन में मधुरता आएगी। चिड़ियों को मसूर की दाल खिलाएं। लव राशिफल: पार्टनर से आपको उपहार मिल सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। पति-पत्नी के रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आप काफी सारे खर्चों से आपका पर्स खाली हो सकता है। आज आपका धन इलेक्ट्रिक सामान लेने में खर्च होगा। ये ध्यान रखें कि जो भी आप खरीद रहे हैं, वो आपकी क्रय शक्ति के दायरे में है। आज लेन-देन करते समय सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। जिन लोगों को घुटनों में दिक्कत आ रही है उनको आज उसके दर्द से राहत मिल सकती है। आज आपको व्यायाम करने की जरूरत है, जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे। अगर आप हिलने-डुलने का काम नहीं करेंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 1, 2018 4:25 am