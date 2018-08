आज का वृश्चिक राशिफल, 01 अगस्त 2018: घर में होंगे मांगलिक कार्य, परिवार में रहेगी सुख-शांति

दैनिक राशिफल: महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। आज गृहस्थजीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। नौकरी मिलने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पीपल के नीचे दूध अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज कारोबार में निवेश करने से आपको फायदा होगा। कुछ दिनों से आप दान की सोच रहे थे आज का दिन अच्छा है, दान कर डालिए। दान करने से आपको खुशी और मन की शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको कान में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस मामले में लापरवाही ना बरतें। सभी लक्षण संकेत कर रहे हैं कि यह संक्रमण गंभीर भी बन सकता है इसलिए अच्छे चिकित्सक के पास जाएं। दवाइयां लेने में लापरवाही ना बरतें।

First Published on August 1, 2018 5:29 am