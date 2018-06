आज का कन्या राशिफल, 8 जून 2018: बुरी आदतें छोड़ने की दिशा में करेंगे पहल, निवेश में हो सकता है लाभ

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातक आज के दिन आत्मविष्लेशण करेंगे। आपको लगेगा कि अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। यह एक नेक विचार है और आप इसका अवश्य पालन करें। इसके साथ ही आज आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में गतिशीलता आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 61% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को आज अपने प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपका फायदा उठा रहा है। दूसरी तरफ, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। ऐसे में आप अपने रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपको धनलाभ होने वाला है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज ऐसा कर सकते हैं। आज के दिन किया गया निवेश आपको लाभ दिलाएगा। हालांकि आपको ऐसा करने से पहले खतरों के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। टैरो राशिफल: आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। आप उनसे उनकी सेहत और पढ़ाई को लेकर बातचीत करें। आप उनके साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। इससे उनको अपने करियर में आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन सामान्य तौर पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि चोट के प्रति आपको सावधान रहना होगा। ऐसे संकेत हैं कि आज आपको किसी तरह की चोट लग सकती है। इसलिए इसके प्रति थोड़ी सतर्कता बरतें। आपके लिए बेहतर होगा कि आज ड्राइविंग ना करें और देर रात बाहर घूमने ना जाएं।

First Published on June 8, 2018 4:50 am