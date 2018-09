आज का कन्या राशिफल, 07 सितंबर 2018: बचत करने की डालें आदत, शुभ रंग है नीला

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के परिजन आज के दिन उनसे काफी खुश होंगे। आपके परिजनों को आपके ऊपर गर्व महसूस होगा। इससे आपको भी काफी अच्छा लगेगा। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ने वाली हैं। इसलिए उन जिम्मेदारियों के प्रति पहले से ही तैयार रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन अच्छा है। आज इस राशि के दंपत्ति एक साथ कहीं घूमने जाएंगे। और एक-दूसरे के साथ खूब क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे उनके रिश्ते में और अधिक गहराई आएगी।

वित्त राशिफल: आपको बचत करने की आदत डालने की जरूरत है। आपने पिछले दिनों काफी धन खर्च किया है। इससे आपका बजट गड़बड़ा गया है। इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान दें और आगे से गैर जरूरी चीजों की खरीददारी करने से बचें। इसके साथ ही अपने व्यवसाय में विस्तार लाने की भी कोशिश करें। टैरो राशिफल: आज के दिन आप थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। इससे आपको अच्छा लगेगा और आप अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आप पिछले कई दिनों से काफी काम कर रहे हैं। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक चुके हैं। इसलिए अपने दफ्तर से अवकाश लें और कहीं घूमने जाएं। इससे आप ताजगी की अनुभूति करेंगे।

First Published on September 7, 2018 4:53 am