आज का कन्या राशिफल, 28 सितंबर 2018: खोई हुई वस्तु मिलेगी वापस, शुभ रंग है गुलाबी

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको आपकी कोई खोई हुई वस्तु मिलने वाली है। आप इसे पाकर बहुत ही खुश होंगे। ऐसे में आपको आगे से अपनी वस्तुओं के प्रति और अधिक सावधान हो जाने की जरूरत है। आपकी इस तरह की लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 85% होगा। लव राशिफल: आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। इस दौरान आप दोनों में ढेर सारी बातें होंगी। इससे आप दोनों का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा और आपका भरोसा बढ़ेगा।

वित्त राशिफल: आर्थिक मामलों को लेकर आज आपको कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और काफी सोच-समझकर कोई फैसला लें। आप चाहें तो किसी जानकार की राय भी ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आपका आज का दिन खुशियों से भरा होगा। आज आप अपने राह में आने वाली दिक्कतों को काफी आसानी से हल कर देंगे। आपको दोस्तों का साथ मिलेगा आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को नकारात्मक विचारों से बचने की जरूरत है। आप सकारात्मक रहें और पूरी मेहनत से अपना काम करें। आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपसे पॉजीटिव बातें करते हों। और आप उन बातों से मोटिवेट होते हों।

First Published on September 28, 2018 4:34 am