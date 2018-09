आज का कन्या राशिफल, 21 सितंबर 2018: पार्टनर की सेहत का रखें ध्यान, सुनने को मिल सकती है खुशखबरी

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको इस खबर का पिछले काफी दिनों से इंतजार था। इसे सुनकर आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। साथ ही आपके घर में भी खुशियों भरा माहौल रहेगा। आप परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 73% होगा। लव राशिफल: आपको अपनी कल्पना से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको वास्तविक दुनिया में आना चाहिए। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें पसंग करना सीखें। हर कोई अपने आप में खास है। आपको दूसरों में कमियां निकालना बंद करना होगा।

वित्त राशिफल: आज आपके दफ्तर में आपके काम की तारीफ की जाएगी। आप इससे बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपका कुछ दिनों बाद प्रमोशन भी हो सकता है। इसलिए आपको खुद को तैयार रखना चाहिए। आप पूरी ईमानदारी से काम करते जाएं। टैरो राशिफल: आज आपके पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है। आज आपको उनका ध्यान रखना होगा। आपको उनको पर्याप्त मात्रा में आराम देना चाहिए। आपको घर के कामों में अपना हाथ बंटाना चाहिए। साथ ही उनके लिए दवा की भी व्यवस्था करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग पिछले कुछ दिनों से तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में आपको योग करने की जरूरत है। योग करने से आपका तनाव दूर होगा और आप खुद को काफी ताजा पाएंगे। इसलिए रात में जल्दी सोएं और सुबह जगकर योग करने के लिए समय जरूर निकालें।

First Published on September 21, 2018 5:08 am