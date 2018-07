आज का कन्या राशिफल, 21 जुलाई 2018: खोई हुई वस्तु मिलेगी वापस, खरीददारी करते वक्त रहें सावधान

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको कोई खोया हुआ सामान वापस मिल जाएगा। इससे आप बहुत ही खुश होंगे और आपका मानसिक तनाव कम होगा। इससे आपको यह सीखना चाहिए कि लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोग आज का दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। आपकी उनसे ढेर सारी बातें होंगी। आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे आप दोनों और एक-दूसरे के करीब आएंगे और भरोसा बढ़ेगा। आपको पार्टनर को कुछ गिफ्ट देना चाहिए।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन खरीददारी करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। आप खरीददारी करने के बाद उस वस्तु से जुड़े सभी जरूरी कागजात ले लें। इससे आपको आने वाले दिनों में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको गैर-जरूरी चीजों की खरीददारी करने से बचना चाहिए। टैरो राशिफल: आपको अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना चाहिए। इससे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने पेरेंट्स को लेकर कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इससे उनका मानसिक तनाव काफी कम होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को तनाव लेने से बचने की जरूरत है। आपको सकारात्मक रहना चाहिए। आप बेकार की बातें सोचकर अपना समय बर्बाद ना करें। आपको अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देखनी चाहिए। हो सके तो अपने अच्छे दोस्तों से मिलने जाइए। आप दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती करें। इससे आपका तनाव कम होगा।

First Published on July 21, 2018 4:18 am