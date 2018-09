आज का कन्या राशिफल, 20 सितंबर 2018: काम से ब्रेक लेने की है जरूरत, पार्टनर की सेहत का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों का आज के दिन अध्याम की ओर रुझान बढ़ेगा। आप जीवन के अनेक पहलुओं को आध्यात्मिक नजरिए से देखेंगे। इससे आपको नएपन और सुकून का एहसास होगा। इसके साथ ही आप किसी शांत सी जगह पर घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: प्रेम संबंध बनने के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज का दिन आप ऐसे शख्स के साथ बिताएंगे जिससे आने वाले दिनों में आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। और एक-दूसरे को समझने के लिए समय दें।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने काम से ब्रेक लेने की जरूरत है। आप पिछले काफी दिनों से काम में व्यस्त हैं। इससे आपको काफी थकावट और बोरियत हो गई है। इसलिए दफ्तर से अवकाश लें और दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाएं। इससे आप फ्रेशनेस फील करेंगे। टैरो राशिफल: आप अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। ऐसे संकेत हैं कि आपके पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है। इसलिए आपके पार्टनर को आपकी जरूरत महसूस होगी। आप उन्हें आराम दें और घर के कामों में अपना हाथ बटाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको योग करने की जरूरत है। इससे आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी। साथ ही आप खुद को काफी ताजा पाएंगे। दूसरी तरफ अपने खान-पान पर ध्यान दें। आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 20, 2018 5:32 am