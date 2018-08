आज का कन्या राशिफल, 17 अगस्त 2018: घर खरीदने के लिए अच्छा है दिन, शुभ रंग है गुलाबी

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के घर का माहौल पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। ऐसे में आपको पहल करने की जरूरत है। आप कोशिश करें कि परिवार के लोग एकजुट होकर बातचीत करें और अपनी परेशानियां खुलकर सामने रखें। इससे कोई हल निकल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात किसी सामाजिक समारोह में हो सकती है। आप दोनों ही एक-दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। आप दोनों का रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन आपको एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: आज का दिन घर खरीदने के लिए अच्छा है। यदि आपने घर खरीदने की योजना बनाई हो तो आज इसे मूर्त रूप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने नए घर की तलाश भी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे में यह जरूरी है कि आपकी सही लोगों तक पहुंच हो। टैरो राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने बच्चों के साथ समय बिताने की जरूरत है। आप अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करें। और उनके साथ कहीं घूमने जाएं। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आप अपने बच्चों की जरूरतों को समझें और उसे पूरा करने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आप डॉक्टर से मिलकर अपना हेल्थ चेक-अप कराएं। इससे आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने में काफी मदद मिलेगी। यदि आपमें रात को देर तक जागने की आदत है तो इसे बदल दें और जल्दी सो जाने का प्रयास करें।

First Published on August 17, 2018 5:01 am