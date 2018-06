आज का कन्या राशिफल, 16 जून 2018: आपके चाहने वाले से होगी मुलाकात, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के घर का माहौल आज कुछ खराब हो सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको समझदारी का परिचय देना होगा। आप कोशिश करें कि घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां ना पनपें और सब लोग मिल-जुलकर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 72% होगा। लव राशिफल: प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपकी मुलाकात उस शख्स से होगी जो आपसे प्यार करता है। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे।

वित्त राशिफल: यदि आपने निवेश करने की योजना बनाई हो तो आज के दिन ऐसा कर सकते हैं। इस तरह के संकेत हैं कि आज किया गया निवेश आपको आने वाले समय में काफी फायदा पहुंचाएगा। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। किसी जानकार की सलाह भी ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। इसकी वजह आपका घरेलू विवाद हो सकता है। लेकिन आपको इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद को शांत रखें। आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। आज उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो पिछले दिनों पेट की समस्या से परेशान थे। हालांकि अभी भी आपको अपने खान-पान पर ध्यान रखना होगा। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही ना करें।

