आज का कन्या राशिफल, 15 सितंबर 2018: अपनी योग्यता से दूसरों को करेंगे प्रभावित, जमीन-जायदाद में होगा लाभ

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप अपनी योग्यता से दूसरों को काफी प्रभावित करेंगे। दूसरे लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। इसके साथ ही आप अपनी काबिलियत से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इससे वे काफी खुश होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आप उस शख्स को प्रपोज कर सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। इस दौरान आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की बातें सामने वाले समझ रखें। आज आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है।

वित्त राशिफल: वित्तिय लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी लाभदायक है। आज आपको जमीन-जायदाद के व्यवसाय में भारी लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपको किसी तरह की जल्दबाजी करने से बचना होगा। आपको इससे जुड़ी तमाम बातों का अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपकी यह परेशानी किसी बात को लेकर होगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी समस्या किसी जानकार के समक्ष जाहिर करें। उनके द्वारा दी गई सलाह को मानें और सकारात्मक रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने शरीर में कुछ दर्द का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह दर्द आपकी अनियमीत दिनचर्या की वजह से होगा। इसलिए इसके प्रति सावधान रहें। आपको एक स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाने की जरूरत है। ऐसा करने पर आपकी सेहत में सुधार आएगा।

First Published on September 15, 2018 6:00 am