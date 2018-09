आज का कन्या राशिफल, 14 सितंबर 2018: आर्थिक लाभ होने वाला है, जीवनसाथी की तबीयत का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातक आज के दिन कुछ परेशान हो सकते हैं। आज आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। आप खुद को कुछ बीमार और चिड़चिड़ा पाएंगे। इसलिए आप इसे लेकर पहले से ही सावधान हो जाएं। आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें। चिंता की कोई बात नहीं है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 55% होगा। लव राशिफल: आपको अपने प्यार को लेकर कुछ पेरशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका परिवार आपके प्यार को अपना सहयोग नहीं देगा। आपको इसके लिए उन्हें मनाना होगा। आप उन्हें यह समझाएं कि यह शख्स ही आपके लिए बेहतर है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। यह आपकी मेहनत का ही नतीजा होगा। इससे आप बहुत खुश होंगे। साथ ही आपके घर में भी खुशियों भरा माहौल रहेगा। आपको इस पल का लुत्फ उठाने की जरूरत है। लेकिन हां, आप ऐसे ही अपने करियर में मेहनत करते रहें। टैरो राशिफल: आज आपके जीवनसाथी की तबीयत कुछ बिगड़ सकती है। ऐसे में आपको उनका ख्याल रखना होगा। आप घर के कामों में अपना हाथ बटाएं और उनकी दवाइयों की इंतजाम करें। उन्हें भरपूर मात्रा में आराम करने दें। इससे उनकी सेहत में सुधार आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने खान-पान के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने भोजन में पौष्टिक तत्व शामिल करने की जरूरत है। इसके साथ ही बाहर का खाना खाने से बचें। आप घर पर बना हुआ ताजा भोजन ही करें।

First Published on September 14, 2018 4:36 am