आज का कन्या राशिफल, 13 सितंबर 2018: भाग्य देगा आपका साथ, नकारात्मक सोच से बचें

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपका भाग्य आपके साथ है। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। आप चाहें तो किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने का भी फैसला ले सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 60% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ऐसा हो सकते है कि पार्टनर के साथ आप अपने रिश्ते में स्थायी रूप देने की दिशा में पहल करें। इस संदर्भ में आपको जल्दबाजी करने से बचने की जरूरत है।

वित्त राशिफल: इस राशि को जातकों को आज वित्तिय मामलों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपके किसी सामान की चोरी हो सकती है। या फिर, आपके कार का एक्सिडेंट हो सकता है। ऐसे में इसके प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको उधार देने से बचना होगा। टैरो राशिफल: विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगेगा। आप अपने करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस कार्य में आप चाहें तो किसी जानकार की राय ले सकते हैं। आपके परिवार वालों का आपको साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को नकारात्मक सोच से बचने की जरूरत है। यह नकारात्मकता आपको मानसिक तौर पर काफी परेशान कर सकती है। इसलिए आप सकारात्मक सोचें। परिवार वालों और दोस्तों के साथ समय बिताएं। खुश रहने की कोशिश करें। रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी जगें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 13, 2018 5:26 am