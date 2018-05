आज का कन्या राशिफल, 12 मई 2018: करियर संबंधी ले सकते हैं अहम निर्णय, पार्टनर से होंगे प्रभावित

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातक आज के दिन अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान आपको दूसरों की नकल करने से बचने की जरूरत है। आप अपने लिए वह करियर चुनें, जो आपको पसंद हो। आप ही इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 76% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों का पार्टनर आज उन्हें काफी प्रभावित करेगा। आज आपको अपने पार्टनर के प्रति बहुत प्यार आएगा। आप आज इस बात को समझ जाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे किस हद तक प्रेम करता है।

वित्त राशिफल: आज आपका कोई मित्र या फिर रिश्तेदार आपसे ऋण मांग सकता है। लेकिन आप उस शख्स को ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में आपके रिश्ते उस शख्स से बिगड़ सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से उसे अपनी स्थिति बता दें। आप दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी शख्स से होगी। इस शख्स से आप ढेर सारी बातें करेंगे। इससे आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह भी मिल सकती है। यह सलाह आपके जीवन में काफी काम आने वाली है।

स्वास्थ्य राशिफल: कन्या राशि के लोगों को आज पेट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप अपने खान-पान पर विशेष सावधानी बरतें। यदि किसी यात्रा पर जा रहे हों तो अपना विशेष ख्याल रखें। आपकी सतर्कता आपको किसी भी तरह की बीमारी से बचा सकती है।

First Published on May 12, 2018 5:39 am