आज का कन्या राशिफल, 11 अगस्त 2018: बने रहें सकारात्मक, शुभ रंग है पीला

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातक आज के दिन नकारात्मक विचारों से घिर सकते हैं। लेकिन आपको इससे बचने की जरूरत है। आपके निराशावादी होने से आपके आसपास का माहौल खराब हो सकता है। आपके दोस्त और परिजन आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 60% होगा। लव राशिफल: प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज के दिन आप शादी प्रस्ताव रख सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आपका प्रस्ताव आपके पार्टनर द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। इससे जाहिर तौर पर आपको काफी प्रसन्नता होगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन वित्तीय मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। आप लालच देने वाली वित्तीय योजनाओं की चपेट में आने से बचें। ऐसा ना करने पर आपको धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे लेकर सतर्क रहें। टैरो राशिफल: आप अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। ऐसे संकेत हैं कि आज आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए उनकी मदद करें। आपको उन्हें आराम करने देना चाहिए। आप घर के कामों में अपना हाथ बटाएं और उन्हें दवाएं समय से दें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन सकारात्मक रहने की जरूरत है। आपकी नकारात्मक सोच आपको परेशान कर सकती है। आपको सिरदर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निराशावादी होने से बचें। आपको योग करने के लिए समय निकालना चाहिए।

First Published on August 11, 2018 4:13 am