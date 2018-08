आज का कन्या राशिफल, 10 अगस्त 2018: क्रोध पर रखें नियंत्रण, पार्टनर से हो सकता है मतभेद

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों को आज के दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आज आप किसी भी तरह की बहस से दूर रहें। ऐसे संकेत हैं कि बहस करने से आपको क्रोध आ सकता है जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए आप खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 62% होगा। लव राशिफल: आज आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आप दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस मतभेद को मनभेद ना होने दें और बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लेने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने वित्तिय मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले दिनों आपने काफी धन खर्च किया है। इससे आपका वित्तिय प्रबंधन बिगड़ गया है। इसलिए इसके ऊपर ध्यान दें और बचत करने की आदत डालें। गैर-जरूरी चीजों पर धन खर्च ना करें। टैरो राशिफल: आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। आप अपने बच्चों से बातें करें। उनके साथ अपना अनुभव साझा करें। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा और चीजों को समझने में आसानी होगी। अपने बच्चों का दोस्त बनने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आज के दिन तनाव से घिर सकते हैं। इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा। आप सकारात्मक सोचें और पूरी मेहनत से अपना काम करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आने वाले दिनों में सफलता भी मिलेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास करें।

First Published on August 10, 2018 4:19 am