आज का कन्या राशिफल, 7 मई 2018: धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, विदेश से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ हो सकता है। सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी।मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं।शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग काला और भाग्य 56 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेन-देने में सावधानी बरतें। लाभ मिल सकता है। आर्थिक लाभ मिलेगा। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज आपको पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है। स्वास्थ्य राशिफल: परिवार के साथ व्यायाम करेंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज आप सभी को बाहर जाकर व्यायाम करने की जरूरत है और इसमें आपको मजा भी आएगा। आज आपके काम की तारीफ होगी।

वित्त राशिफल: जिन लोगों का कारोबार विदेश में फैला हुआ है और उनकी दूर के लोगों से लेन-देन है तो उनको आज फायदा हो सकता है। कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। धन के लेन-देन में सावधानी बरतने की जरुरत है। किसी को धन देते समय उस व्यक्ति से धन वापस करने का समय जरुर पूछ लें।

