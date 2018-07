आज का कन्या राशिफल, 07 जुलाई 2018: आर्थिक क्षेत्र में मिलेगी सफलता, शुभ रंग है नीला

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलने वाला है। इसके बाद आप खुद को काफी तरो-ताजा महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। उस शख्स से मिलकर आप बहुत ही खुश होंगे। आप दोनों के करीब आने के संकेत हैं। हालांकि आपको एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए। इससे पहले कि आपका रिश्ता काफी आगे बढ़ जाए।

वित्त राशिफल: आर्थिक क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलने वाली है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी काफी मजबूत होगा। आगे से आप आर्थिक फैसले काफी विश्वास के साथ लेंगे। आपको अपने विचार धरातल पर उतारने में भी काफी आसानी होगी। टैरो राशिफल: आज आपका सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। आप आज के दिन दूसरों की मदद करना चाहेंगे। इससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। आप चाहें तो इस कार्य को नियमीत रूप से भी कर सकते हैं। आपको इस नेक कार्य में दोस्तों को शामिल करना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन आराम करने की जरूरत है। अत्यधिक काम करने की वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है। इसके साथ ही अपने भोजन में पौष्टिक तत्व शामिल करें। इससे आपको काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

First Published on July 7, 2018 4:53 am