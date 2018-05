आज का कन्या राशिफल, 6 मई 2018: इस राशि के जातकों को पार्टनर से मिलेगा प्यार, खर्च पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातक आज अपने स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वाणी पर संयम बरतें। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें। शुभ रंग: काला और भाग्य 73% होगा। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर की तरफ से आज आपको खूब प्यार मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। किसी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा हो सकता है लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा।

वित्त राशिफल: आज के दिन इस राशि के लोग अपने आर्थिक हिसाब-किताब को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको यह समझने में समय लग सकता है कि आपका धन कहां-कहां पर खर्च हुआ है। लेकिन इससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से आप अपने जीवन में बचत करने की आदत डाल लें। टैरो राशिफल: आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मन निराश हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। परिवार वालों का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: कन्या राशि के जातक आज अपनी सेहत को लेकर चिंता में पड़ सकते हैं। आज आपको सिर दर्द की समस्या से दो-चार होना पड़ सकता है। इसलिए शोर भरे वातावरण से दूर रहने का प्रयास करें। योग करने से आपको राहत मिलेगी। इसलिए सुबह जल्दी जगें और योग करने के लिए समय निकालें।

First Published on May 6, 2018 3:03 am