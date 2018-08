आज का कन्या राशिफल, 03 अगस्त 2018: दोस्तों के साथ करेंगे मौज-मस्ती, आज ना खरीदें गाड़ी

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातक आज के दिन अपने दोस्तों के बीच घिर रहेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान आप लोग ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। इस मौज-मस्ती से आप एकदम ताजा होकर निकलेंगे। आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 72% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ कोई फिल्म देखने जा सकते हैं। इससे आप दोनों को ही काफी अच्छा लगा। आप दोनों आज ढेर सारी मस्ती करेंगे। हालांकि आपको सोच-समझकर अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए।

वित्त राशिफल: यदि आपने गाड़ी खरीदने की योजना बनाई है तो आज के दिन ऐसा ना करें। इस तरह के संकेत हैं कि गाड़ी खरीदने में आज आपको आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस योजना को आने वाले दिनों के लिए टाल दें। इसके साथ ही अपने बिजनेस का विस्तार करने के बारे में विचार करें। टैरो राशिफल: आपको अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है। यदि आपका पार्टनर आपसे नाराज हो तो उसे मनाई। ध्यान रहे कि दांपत्य जीवन में रिश्तों का खराब होना अच्छा नहीं होता। इससे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के उन जातकों को आज के दिन सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें ब्लडप्रेशर की समस्या है। आप आज के दिन किसी तरह की बहस में ना पड़ें। बहस करने से आपको क्रोध आ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें और खान-पान पर ध्यान दें।

First Published on August 3, 2018 5:02 am