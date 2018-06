आज का कन्या राशिफल, 2 जून 2018: सामाजिक कार्यों में लगेगा मन, शुभ रंग है सफेद

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों की आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप इस व्यक्ति से काफी प्रभावित होंगे। आप उसके साथ ढेर सारी बातें साझा करेंगे। उस व्यक्ति से आपको कुछ जरूरी सलाह मिल सकती है। यह सलाह आपके काफी काम आएगी। आप दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने काम से ब्रेक लेकर अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इस दौरान आप उनसे ढेर सारी बातें करें और अपनी पुरानी यादों को ताजा करें। इससे आपके रिश्ते में ताजगी आएगी।

वित्त राशिफल: आर्थिक लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। यह निवेश आपको भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। हालांकि इसमें आपको किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। आपको किसी नए स्रोत से धन प्राप्ति हो सकती है। टैरो राशिफल: आज आपका सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। दूसरों की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। आपकी मदद से किसी का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इसके साथ ही आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन काम में काफी व्यस्त रहेंगे। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थकान हो सकती है। ऐसे में आपको आराम करने की जरूरत है। रात का खाना समय पर खा लें और जल्दी सो जाने की कोशिश करें। आपको मसालेदार चीजों को खाने से दूर रहने की जरूरत है।

First Published on June 2, 2018 5:25 am