आज का कन्या राशिफल, 01 सिंतबर 2018: बच्चों के साथ बिताएं समय, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कन्या राशि के जातकों का मन आज अध्यात्म में लगेगा। आज आप अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर विचार करेंगे। आप यह भी सोचेंगे कि आपका भगवान के साथ रिश्ता क्या है। आप अपने घर के आसपास ही किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 59% होगा। लव राशिफल: आज आपकी मुलाकात किसी नए शख्स से होगी। आप उस शख्स से काफी प्रभावित होंगे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना है। आप दोनों एक-दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉव करेंगे।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातक आज किसी नए क्षेत्र में निवेश करने की सोच सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। आपके द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी जानकार की सलाह लेना सही कदम होगा। टैरो राशिफल: आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। आप अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करें। आपका साथ और सहयोग पाकर उन्हें काफी खुशी मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों के साथ बाहर जाएं और उनके लिए शॉपिंग करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसा काफी समय बाद होगा कि आपका खेलने को मन करेगा। ऐसे में आपको अपनी सेहत में और भी सुधार लाने की जरूरत है। इससे आपकी शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on September 1, 2018 4:14 am