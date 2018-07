आज का तुला राशिफल, 31 जुलाई 2018: हितशत्रुओं से रहें सावधान, दोस्तों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद-विवाद हो सकता है। गुस्से और वाणी पर संयम रखें। आकस्मिक धनलाभ होने की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग सिल्वर और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: संतान आपके विरुद्ध जा सकते हैं, मन दुखी रहेगी। नए अवसर मिलेंगे। आज के दिन मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। सख्त निर्णय लेंगे। आज के दिन सिल्वर रंग की नोटबुक या स्टेशनरी खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती मिल सकती है। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबी चल सकती है। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें।आज आपको प्रजोपल मिलने की प्रबल संभावना है। आकस्मिक मुलाकात आपके लिए यादगार साबित होगी।

वित्त राशिफल: आज आपको कड़ी मेहनत नतीजा मिलेगा। आपकी मेहनत की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी ये सफलता बहुतों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। आज आप बचत पर ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में आप कारोबार को बढ़ा सकें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिससे आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप खुद में सकारात्मक बदलाव लाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 31, 2018 5:08 am