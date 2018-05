आज का तुला राशिफल, 30 मई 2018: नौकरी में हो सकती है प्रमोशन, सोच-समझकर पूंजी करें निवेश

दैनिक राशिफल: कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्‍ते और मधुर होंगे, रोमांस का आनंद मिलेगा और जीवनसाथी संग रिश्तों में गहराई आएगी। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: आकस्मिक धन हानि हो सकती है। आर्थिक फैसले ना लें। धोखें से बचें और निवेश को सोच-समझकर करें। छुट्टी के दिन काम करना पड़ सकता है। नारायण मंदिर में सफेद मक्खन का भोग लगाएं। लव राशिफल: रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। विवाह के योग हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज आप जहां भी धन निवेश कर रहे हैं उससे बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। नौकरी वालों की आमदनी बढ़ सकती है। कारोबारी के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। थोड़ा आराम के लिए समय निकालें। यह दर्द कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। जरुरत से ज्यादा कार्य न करें अन्यथा दर्द बढ़ सकता है। खाना की शुद्धता पर ध्यान दें।

First Published on May 30, 2018 3:26 am