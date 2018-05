आज का तुला राशिफल, 29 मई 2018: संतान पक्ष की रहेगी चिंता, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। संतानों की समस्याओं से चिंता उत्पन्न होगी। विदेश जाने के योग हैं। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। नए कार्य का आरंभ कर सकेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: लव लाइफ अच्छी रहेगी। तनाव ना बढ़े इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। रिश्तों में मधुरता आएगी। कारोबार में मुनाफा हो सकता है। पार्टनर का साथ मिलेगा। शिवलिंग पर चांदी के चंद्रमा चढ़ाएं। लव राशिफल: अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। आज का दिन प्रेमी के साथ अच्छा बीतेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। जो लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।

वित्त राशिफल: यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं आपको निकट भविष्य में बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आने वाले समय में कारोबार को लेकर नई प्लानिंग करेंगे, जिसके बाद आप कारोबार में विस्तार कर सकेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं परन्तु आपको सड़क किनारे तैयार होने वाले खाने से बचना होगा आप ज्यादा पानी, ताजे फल और सब्जियां लें। व्यायाम करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 29, 2018 4:21 am