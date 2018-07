आज का तुला राशिफल, 29 जुलाई 2018: खर्च पर रखें काबू, दांपत्यजीवन में मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आध्यात्म की ओर ध्यान बढ़ेगा। आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा। मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे। नए विचार के कारण परेशान रहेंगे। अपने काम पर ध्यान दें। जीवनसाथी और संतान आपके लिए मददगार होंगे। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप ऐसी योजना में निवेश ना करें जिसमें कम समय में ज्यादा फायदा हो। इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का मंत्र धीमी चाल से जीत का इरादा होना चाहिए। फिलहाल आपको निवेश का कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर आगे चलकर लाभ सुनिश्चित है। इसलिए इस बारे में कोई चिंता ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कोई स्वास्थ्य विकार भी नहीं रहेगा। आप आज जिम जा सकते हैं। आप मानसिक अटकलों से बाहर निकलें इससे आपको अच्छा लगेगा। आज आपको लगेगा कि आपकी मानसिक और शारीरिक उर्जा का स्तर बढ़ रहा है।

First Published on July 29, 2018 4:52 am