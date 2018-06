आज का तुला राशिफल, 28 जून 2018: कारोबार में मिलेगा मुनाफा, ऑफिस में अधिकारियों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में भी आपको सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। आज का दिन पति-पत्नी के लिए अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा। यदि आपको कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो आज आपको अच्छा खबर मिलती है। साथ ही आपके कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। दूर किसी व्यक्ति या विदेश से आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपको नए अवसर मिलेंगे। जो आपको आकर्षित करेंगे। यह आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मौके से हाथ से ना जाने दो।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना होने का आशंका है। जिसमें चोट लगने के संकेत हैं, इसलिए वाहन चलाते समय या खाना बनाते समय आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत हैं। कोई भी आग का काम या किसी भी नुकीले पदार्थ का काम करते समय ध्यान अवश्य दें। जिससे आप चोट से बच सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 28, 2018 4:15 am