आज का तुला राशिफल, 28 अगस्त 2018: मिल सकता है आकस्मिक धन लाभ, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: ऑफिस में साथिओं का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हितशत्रु से सावधान रहें। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। नए कार्य शुरू न करें। पानी और स्त्री वर्ग से सचेत रहें। मन में शांति रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक तरक्की मिल सकती है। आज माता का सहयोग मिलेगा। गुस्से पर काबू रखें। धन लाभ के योग हैं। वाणी पर संयम रखें। करियर में तरक्की के योग हैं। वाद-विवाद हो सकता है। हनुमान मंदिर में सिंदूर दान करें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आपको पार्टनर से रोमांस मिलेगा। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: अगर आप कारोबार बंद करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसे फिलहाल के कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। आज आपको कारोबार में निवेश नहीं करने की सलाह गणेश जी देते हैं। आपके ग्रह और सितारे इस हक में नहीं हैं कि आप साझेदारी में कोई काम करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने मोटापे को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसलिए आप आज से कसरत शुरू कर दें। जिससे आप मोटापे पर काबू पा सकते हैं। आप वजन कम कर के सिर्फ मोटापे की परेशानी से नहीं बचेंगे बल्कि जीवन का आनंद भी लेंगे। यह आपको सदैव स्वस्थ रखने में सहायक होगा।

First Published on August 28, 2018 4:50 am