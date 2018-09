आज का तुला राशिफल, 27 सितंबर 2018: कार्य में मिलेगी सफलता, महिला मित्रों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। ऑफिस में भी आपको सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। आज आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। खर्चा बढ़ सकता है। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप कुछ सृजनात्मक तरीके से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने काम में सकरात्मक सोच रखते हैं तो आपको इससे लाभ मिलने वाला है। यहां तक कि अगर आप चाहें कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपकी मजबूत इच्छा के आगे सब चीजें सफल हो जाती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छुट्टी की आवश्यकता है ताकि आराम कर सकें। आज लगातार कुछ दिनों से काम किए जा रहे हैं। इससे आप थकान महसूस कर रहे हैं। साथ ही अपना ध्यान कुछ मनोरंजन करने में भी लगाएं। इससे आपकी मानसिक थकान दूर होगी।

First Published on September 27, 2018 7:39 am