आज का तुला राशिफल, 27 अगस्त 2018: इनकम सोर्स में होगा इजाफा, तनाव से मिलेगी मुक्ति

दैनिक राशिफल: किसी मित्र का आगमन हो सकता है। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। आज आपके कार्य सफल हो सकते हैं। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 65 % होगा। टैरो राशिफल: पुराने तनाव से मुक्ति मिलेगी। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। करियर से जुड़ा कोई फैसला ना लें। दोस्तों से मुलाकात होगी। 100 ग्राम हल्दी का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज आप अपने प्रिय व्यक्ति के ऊपर खूब पैसा खर्च करेंगे। आज आप अपनी इनकम से अधिक धन खर्च करेंगे। जिससे आपको भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज फिजूलखर्ची में धन खर्च ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: अध्यात्म आपको तनाव कम करने में सहायक होगा। इसलिए आज ध्यान और योग करें। आप इसे नियमित करें तो आपकी मानसिक शक्ति और अंदर का सतुंलन बना रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालेगी।

First Published on August 27, 2018 6:21 am