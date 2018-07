आज का तुला राशिफल, 26 जुलाई 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, संतान पक्ष से मिलेगा शुभ समाचार

दैनिक राशिफल: मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। स्त्री मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 72 % होगा।

टैरो राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगी। घर की मरम्मत पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। अपनी हर बात लोगों से शेयर ना करें। कोई भी निर्णय लेने से बचें। संबंधों में विश्वासघात हो सकता है। जल में थोड़ी सी साबुत मूंग मिलाकर पीपल को अर्पित करें।

लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है।

First Published on July 26, 2018 4:31 am