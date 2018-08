आज का तुला राशिफल, 26 अगस्त 2018: परिवार में होंगे मांगलिक कार्यक्रम, पिता का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी संग रोमांस के पल गुजारेंगे। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्रा की योजना बनेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: पिता का सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। धैर्य बनाए रखें। आज के दिन आप नया काम शुरू कर सकते हैं। खुद पर संयम बरतें। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल हैं। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। आज आप रोमांस भरे दिल में धैर्य रखें और दूसरों की गलतियों को अनदेखा करें।

वित्त राशिफल: यदि आप कारोबार में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको आज आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इस वक्त आप अपने काम पर ध्यान लगा पाएंगे। अपने अनुभव और रचनात्मक ऊर्जा के सहारे आप अपना आर्थिक लक्ष्य पा लेंगे। कारोबार में उन्नति होगी। सही निर्णय लेने की अपनी क्षमता के कारण आपको आर्थिक फायदा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: अच्छी सेहत पाने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। अगर आप अपनी जीवनशैली को और बेहतर ढंग से बनाऐंगे तो आपकी सेहत और मजबूत बनेगी। माता की सेहत में सुधार आएगा। तला खाने खाने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 26, 2018 6:10 am