आज का तुला राशिफल, 25 जून 2018: हितशत्रुओं से रहें सावधान, मन रहेगा प्रसन्न

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मन में शांति रहेगी। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। हितशत्रु से सावधान रहें। पानी और स्त्री वर्ग से सचेत रहें। नए कार्य शुरू न करें। ऑफिस में साथिओं का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: घर की मरम्मत पर ध्यान देंगे। अपनी हर बात लोगों से शेयर ना करें। दोस्तों से मुलाकात होगी। आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। जल में थोड़ी सी साबुत मूंग मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। खर्चा बढ़ सकता है। आज अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको कोर्ट कचहरी के मामले से राहत मिलेगी। आप पिछले कुछ दिनों से कोर्ट-कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, जिसमें आपका काफी धन बर्बाद हुआ। अब समय आ गया कि आप अपने काम पर ध्यान दें। आपके हाथ में एक बड़ा काम अर्थात व्यवसाय आएगा या फिर आपको पद वृद्धि मिलेगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप खुद को तनाव मुक्त पाएंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। क्योंकि अच्छा मूड और कम तनाव आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।

