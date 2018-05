आज का तुला राशिफल, 24 मई 2018: विदेश से मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर से हो सकती है मुलाकात

दैनिक राशिफल: आज आपका मन विचलित रहेगा। आज के दिन नकारात्मकता पर ध्यान ना दें। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: अपनी हर बात लोगों से शेयर ना करें। आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। घर की मरम्मत पर ध्यानन देंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी। जल में थोड़ी सी साबुत मूंग मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। आकस्मिक मुलाकात आपके लिए यादगार साबित होगी। आज आपको प्रजोपल मिलने की प्रबल संभावना है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबी चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको अपने भविष्य के लिए पैसों का बचत करनी चाहिए। जिससे समय आने पर आप उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल कर सकें। आज आप आपने आपको बहुत ऊर्जावान एवं सकारात्मक अनुभव कर रहे हैं। आज आपको कारोबार में मुनाफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप बल्डप्रेशर और मधुमेह के शिकार हैं तो आज आप अपनी सेहत में बदलाव देखेंगे। आप डॉक्टर की सलाह मानें, इससे आपकी सेहत में बदलाव नजर आएगा। नियमित रुप से कसरत करने से आपकी मधुमेह की समस्या कम हो सकती है। साथ ही सही भोजन करें, इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा।

