आज का तुला राशिफल, 24 जून 2018: समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, कारोबार से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्रा की योजना बनेगी। जीवनसाथी संग रोमांस के पल गुजारेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: लव लाइफ अच्छी होगी। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आपको कार्य में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। करियर में बदलाव आ सकता है। भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। जल में रक्त चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको अधिक कार्य करना पड़ सकता है। आज आप अपनी पहुंच और धन के बल पर दूसरों की सहायता करेंगे। आज आप किसी को दान भी देंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण आप खुश रहेंगे। आज आप अपना दिमाग सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, आशा और विश्वास की तरफ लगाएं इससे आपको लाभ मिलेगा। आज आपको तारीफ मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

First Published on June 24, 2018 4:50 am