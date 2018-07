आज का तुला राशिफल, 24 जुलाई 2018: पैसे की लेन-देन बरतें सावधानी, प्रवास का योग

दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। आज आपका मन विचलित रहेगा। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय प्राप्त होगी। प्रवास का योग है। आज के दिन नकारात्मकता पर ध्यान ना दें। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। नकारात्मक मानसिकता से दूर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 79 % होगा।

टैरो राशिफल: समाज में यश मिलेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य बिगड़ सकता है। पारिवारिक झगडे में वाणी पर संयम रखना होगा। सेहत का ख्याल रखें। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। आज दूध का उपयोग ना करें।

लव राशिफल: पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है। शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी की तरफ से प्यार भरे संदेश मिलने की वजह से छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आज के दिन इन संदेशों को इग्नोर करें और पढ़ाई करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 24, 2018 4:27 am