आज का तुला राशिफल, 23 मई 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, कार्यक्षेत्र में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

दैनिक राशिफल: नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। विदेश में रहते मित्र या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे। लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल की मुलाकात करने का प्रसंग उपस्थित होगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। काम का बोझ बढ़ेगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। आज के दिन तली हुई चीजें ना खाएं। लव राशिफल: आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। इसलिए सोच-समझकर बोलें। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। ऑफिस की काम अधिक रहेगा। इसलिए ऑफिस का काम वहीं खत्म करके आएं।

वित्त राशिफल: आज आप लंबे समय बाद मिलने वाले लाभ के सौदे पर निवेश कर सकते हैं। इससे आपका धन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। आपके भाग्य में जमीन प्राप्त करने का योग है। अत: सभी अवसरों को परख लें एवं चालाकी से आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बेहतर महसूस करें। आप जल्द अपने पथ पर लौट आएंगे। बाहर के खाना को आपको इग्नोर करना पडे़गा। व्यायाम शुरू कर सकते है, इससे आपकी सेहत में फर्क होगा।

First Published on May 23, 2018 3:23 am