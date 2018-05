आज का तुला राशिफल, 22 मई 2018: स्वास्थ्य का रखें ख्याल, कारोबार में होगा लाभ

दैनिक राशिफल: गुस्से और वाणी पर संयम रखें। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आकस्मिक धनलाभ होने की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। वाद-विवाद हो सकता है। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 78% होगा। टैरो राशिफल: आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। कारोबार में लाभ मिलेगा। मन में भय रहेगा। ऊं भूमि पुत्रों जगतां भयकृत् सदा। वृष्टि कृद् वृष्टि हर्ता च पीड़ां हरतु में कुज: मंत्र का जाप करें। लव राशिफल: आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपके लोन संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं। यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज आप आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन आवेदित किये गए ॠण के सफलतापूर्वक पास हो जाने की संभावना है। कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। जिससे आने वाले समय में लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज जिन लोगों को मधुमेह बीमारी है उनको अपनी बीमारी पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको कसरत करने की आवश्यकता है, जिससे आप खुद का ताजा महसूस करेंगे। खुद को तनावमुक्त रखें, काम करने की क्षमता बढा़एं और साथ ही खान-पान को और बेहतर रखें।

First Published on May 22, 2018 3:25 am