आज का तुला राशिफल, 22 जुलाई 2018: सेहत का रखें ख्याल, फिजूलखर्च करने से बचें

दैनिक राशिफल: नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसाय या नौकरी पर सहकर्मियों की ओर से सहकार कम रहेगा। लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल की मुलाकात करने का प्रसंग उपस्थित होगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82 % होगा।

टैरो राशिफल: वाणी पर संयम रखने से परिवारजनों के साथ वाद-विवाद नहीं होगा। घर में मेहमान आ सकते हैं और घर की साज- सजावट पर खर्चा कर सकते हैं। नौकरी के अवसरों पर ध्यान दें नहीं तो तनाव हो सकता है। खर्च अधिक ना करें, आर्थिक स्थिति को संभालने का प्रयास करें।

लव राशिफल: पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। आज आप रोमांस भरे दिल में धैर्य रखें और दूसरों की गलतियों को अनदेखा करें। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें।

First Published on July 22, 2018 4:12 am