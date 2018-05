आज का तुला राशिफल, 21 मई 2018: वाणी पर संयम रखें, महिला मित्रों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: गुस्से और वाणी पर संयम रखें। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों से मुलाकात हो सकती है और उनका सहयोग मिलेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: करियर से जुड़ा कोई फैसला ना लें। किसी सहयोगी के कारण तनाव बढ़ सकता है। महिला मित्रों से सावधान रहें। आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। 100 ग्राम हल्दी का दान करें। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़ा ना करें। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर से आज सुख मिलेगा। आज पार्टनर के साथ बाहर खाना खाने जा सकते हैं। पार्टनरशिप में मधुरता लाने के लिए पार्टनर के लिए उपहार खरीदेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप खूब धन खर्च करेंगे लेकिन काम होने पर ही पैसा खर्च करें। आज का दिन मौज-मस्ती के लिए ठीक नहीं है। आज भविष्य के लिए कुछ निवेश करें। मसलन बच्चों के लिए कोई शिक्षा योजना ले लें। आज किया गया छोटा सा निवेश कल बड़ी बचत बनकर सामने आयेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। आज बहुत समय से चली आ रही कमर दर्द की शिकायत महसूस करेंगे। ज्यादा शारीरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम कीजिए। मानसिक तनाव लेने से बचें। ज्यादा मेहनत वाली कसरत अभी ना करें।

First Published on May 21, 2018 4:30 am