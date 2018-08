आज का तुला राशिफल, 21 अगस्त 2018: समाज में होगी प्रशंसा, यात्रा होगी लाभप्रद

दैनिक राशिफल: मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाणी पर संयम रखें। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। यात्रा पर जाने से बचें। सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: धैर्य बनाए रखें। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप नया काम शुरू कर सकते हैं। खुद पर संयम बरतें। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है।अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं।प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कुछ लोगों के विवाह के योग हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबी चल सकती है।

वित्त राशिफल: आपको करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। एक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करके चलने से आपको सफलता हासिल करने में आसानी होगी। कड़ी मेहनत की बड़ी जरूरत है।आज आपको कारोबार में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो लोग कारोबार में विस्तार का प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं हैं। उन्हें समय का इंतजार करना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। मानसिक तनाव हो सकता है। यह निश्चित कर लें कि आप रोजाना कुछ समय अपने तनाव को कम करने मे लगाएं परन्तु ध्यान रखें की यह समय आप पूरी एकाग्रता से ही दें। इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और अपना ध्यान काम में लगा पाएंगे।

First Published on August 21, 2018 6:01 am