आज का तुला राशिफल, 20 जून 2018: विदेश से मिलेगी खुशखबरी, कारोबार में आएगा उतार-चढ़ाव

दैनिक राशिफल: आज आप नए काम शुरू कर सकते हैं। रहन-सहन में असहज महसूस करेंगे। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। खुद पर संयम रखें। परिवार की समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। वस्‍त्रों के प्रति रुझान बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 69 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव से परेशान रहेंगे। आज करियर से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। प्रॉपर्टी से निवेश से बचें। कारोबार में उतार-चढ़ाव हो सकता है। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। 100 ग्राम हल्दी का दान करें। लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप पूंजी निवेश के लिए नए विकल्पों की तलाश करेंगे। आज आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। जिससे आपको फायदा मिल सकता है। आपके शेयरों की कीमत में भारी उछाल आने से आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। नये प्रयोग करने के लिए आज का दिन बुरा नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको शारीरिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। ताकि आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। अपने आप पर ज्यादा दबाव ना डालें।

First Published on June 20, 2018 3:38 am