आज का तुला राशिफल, 20 अगस्त 2018: खर्चों पर रखें नियत्रंण, सोच-समझकर बोलें

दैनिक राशिफल: नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। वस्‍त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ नए कार्यों का प्रारंभ न करें और क्रोध पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 58 % होगा। टैरो राशिफल: धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। दोस्तों से बहस हो सकती है। जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन काली उड़द का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज रोमांस कर सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन कारोबार करने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करें। आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आज कारोबार के लिए यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है और यदि नहीं तो ये आप के भविष्य के वित्तीय मामलों मे भी तरक्की ला सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि बल्डशुगर की समस्या बढ़ती जा रही है तो अब वो दिन आ चुका है जब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप खुद को सुरक्षित रखें। अपने खान-पान पर ध्यान रखें।

First Published on August 20, 2018 5:51 am