आज का तुला राशिफल, 18 जून 2018: मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रॉपर्टी निवेश से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। लंबी यात्रा की योजना बनेगी। मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवनसाथी संग रोमांस के पल गुजारेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है और लाल आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज करियर से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। प्रॉपर्टी से निवेश से बचें। कारोबार में उतार-चढ़ाव हो सकता है। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। 100 ग्राम हल्दी का दान करें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज आप पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की ओर आप आकर्षित भी हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लेकिन रिश्तों में मधुरता लाने का प्रयास करें।

वित्त राशिफल: आज आप अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे हुए हैं। आप खूब शॉपिंग करने में धन खर्च करेंगे। आज आपको नकदी की कमी खलेगी। इसके चलते आज कोई कर्ज ले सकते हैं। आपको पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए और खर्च पर लगाम रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अधिक काम करने से थकान होगी। इसलिए आप आज आराम करें। अपने आप को ब्रेक दें आपको इसकी जरूरत है। आपको पता है कि आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो क्यों ना आप घर जाएं और आराम करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

First Published on June 19, 2018 4:33 am