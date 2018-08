आज का तुला राशिफल, 19 अगस्त 2018: काम जल्दी होंगे पूरे, यात्रा से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। आलस्य और तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: इच्छानुसार काम करेंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। काम जल्दी पूरे होंगे। एक पैकेट हल्दी किसी नारायण मंदिर में दान करें। लव राशिफल: अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। आज के आपको दिन भरपूर रोमांस मिलेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप कुछ नीति निर्धारित करें और यह सोचें कि कैसे अपनी सेवा या अपना सामान ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को मुहैया करा सकें। इससे आपके कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी साथ ही इनकम में इजाफा होगा। आज आप अपने कारोबार में विस्तार की योजना पर काम कर सकते हैं। आज समय आपके अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको स्वस्थ भोजन खाने की आदत डालनी होगी। आप रोज बाहर खाने खाते हैं जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज से सिर्फ घर पर बना खाना ही खाएं। आपको अपनी सेहत की ख्याल रखना चाहिए। पाचन-क्रिया से सम्बन्धित परेशानी होने के संकेत हैं इसलिए अपने खान-पर नजर रखें।

First Published on August 19, 2018 5:24 am