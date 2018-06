आज का तुला राशिफल, 18 जून 2018: तनाव से मिलेगा छुटकारा, आंखों का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी महिला से आपको लाभ मिल सकता है। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएँगे। गृहस्थजीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज करियर से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। प्रॉपर्टी से निवेश से बचें। कारोबार में उतार-चढ़ाव हो सकता है। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। 100 ग्राम हल्दी का दान करें। लव राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन पार्टनर की बातों को इग्नोर ना करें। पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है। आज के दिन पार्टनर के साथ तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज चैक बाउंस होने के संकेत हैं। अपने बजट को बनाए रखें और फिजूलखर्ची से बचें। अपनी इनकम के हिसाब से ही खर्चा करें। यदि कोई धन उधार लेने आए तो आज धन देने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग अधिक देर तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं उनको आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए समय निकालकर अपनी आंखों की जांच कराएं। ध्यान रहे, आप ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बैठकर काम ना करें और अपनी आंखों को आराम दें वरना सरदर्द की परेशानी बनी रहेगी।

First Published on June 18, 2018 4:22 am